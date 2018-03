Tomorrowland pakt uit met winterfestival in de Franse Alpen

In 2019 kan je Tomorrowland beleven in een totaal nieuwe omgeving tijdens het meest magische seizoen van het jaar : de winter. Het gerenommeerde Belgische muziekfestival Tomorrowland krijgt namelijk een winterse editie in de Franse Alpen.

In maart 2019 wordt het volledige wintersportgebied ‘Alpe d’Huez Grand Domaine Ski’ overgenomen door én omgetoverd tot ‘Tomorrowland Winter’, een festival en fantasiewereld voor ruim 30.000 muziekliefhebbers van over de hele wereld. Net als voor de (zomer)editie in België worden alle registers opgetrokken om de bezoekers de ultieme festivalbeleving te kunnen aanbieden.

Tomorrowland Winter zal zich over het hele skigebied uitstrekken. Verschillende stages, waaronder een speciaal voor deze editie ontwikkelde mainstage aan de voet van de pistes, ‘s werelds bekendste en grootste dj’s, extra aandacht voor lekker eten en drinken, soms op de meest verrassende plekken, en dat alles overgoten met de decoratie, magie en sfeer die eigen zijn aan Tomorrowland. Voeg daar de unieke setting van Alpe d’Huez aan toe, 1860 meter hoog in de Franse Alpen, en je hebt alle ingrediënten voor een festivalervaring zoals nog nooit eerder ter wereld is aangeboden.

Tomorrowland Winter zal met het thema “The Hymn of the frozen Lotus” garant staan voor een waanzinnige line-up, state-of-the-art decors én een buitengewone (festival)ervaring.

Alpe d’Huez – ‘Island in the sun’

Het wintersportgebied Alpe d’Huez Grand Domaine Ski, behoort tot de beste skigebieden ter wereld en ontving in 2017 nog de prijs voor ‘beste skistation van Europa’. Dankzij de 300 dagen zon per jaar heeft het gebied ook de bijnaam ‘Ile au Soleil’. In het hart ligt, op 1.860m hoogte, het dorpje Alpe d’Huez. Dit wordt de uitvalsbasis voor het festival.

Ook de niet-skiër zal tijdens Tomorrowland Winter ruim aan zijn trekken komen. Het gebied bulkt immers van de ‘niet-ski’ activiteiten en haast alles stages zullen ook te voet kunnen worden bereikt.

Een ticket voor het festival geeft je toegang tot Alpe d’Huez Grand Domaine Ski dat voor de gelegenheid enkel voor houders van een Tomorrowland Winter ticket toegankelijk zal zijn. Dit maakt de beleving nog unieker. Je hebt als bezoekers keuze tussen een 4 of 7 dagen arrangement waarin zowel toegang tot Tomorrowland Winter als het verblijf en een lift & ski-pass inbegrepen zijn.