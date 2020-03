Toneelhuis wordt online 'Huistoneel' tijdens coronacrisis

Het Antwerpse theatergezelschap Toneelhuis doopt zich de komende weken om tot 'Huistoneel' om zijn bezoekers in de huiskamer te entertainen tijdens de periode waarin er omwille van de coronacris geen voorstellingen plaatsvinden - voorlopig tot en met 30 april.

Op de website van Toneelhuis komen niet alleen opnames van bestaande voorstellingen te staan die je gratis kan bekijken, maar ook nieuw materiaal zoals voorleesmomenten en een kunstproject in wording. 'Een theater kan niet zonder zijn publiek', stelt Toneelhuis vrijdag in een mededeling. 'Ook niet als de zalen noodgedwongen leeg staan. Daarom zoeken de Toneelhuismakers u op vanuit hun schuiloorden. Ze spinnen vanuit hun huizen lange, onzichtbare draden tot bij u, met verhalen, gedichten, gedachten en beelden.'

Het aanbod bestaat voorlopig uit opnames van voorstellingen als 'Van den Vos', 'De Verse Tijd' en 'Desperado', maar ook van acteurs die hun favoriete fragmenten van het stuk 'Bruegel' - dat nog in première moet gaan - voorlezen en van artistiek leider Guy Cassiers die verhaaltjes voor het slapengaan brengt. Kunstenaar Benjamin Verdonck maakt dan weer dagelijks nieuw beeldend werk vanuit zijn quarantaineplek in Kapellen. Alle informatie is te vinden op www.toneelhuis.be/nl/huistoneel/.