Nieuws Too Good To Go: 1 miljoen keer voedselverspilling vermeden

1 miljoen maaltijden heeft Too good To Go al gered. Too Good To Go is een organisatie die voedselverspilling wil tegen gaan. Warenhuizen, maar ook horeca-zaken en bakkers kunnen hun overschot van de dag nog net vóór sluitingsuur verkopen aan lage prijzen. Zo wordt het eten niet weggegooid en kan iemand nog goedkoop wat eten op de kop tikken.