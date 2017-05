Toonaangevend Brits kunstenaar stelt tentoon in het Middelheimmuseum

Vroeger hield ik enkel van je ogen, nu ook van de kraaienpootjes ernaast. Vroeger was er alleen maar nu. Nu is er ook toen. Het zijn woorden van Antwerps dichter Herman De Coninck die vandaag exact 20 jaar geleden overleed. Vanavond is er een speciaal herdenkingsprogramma in de Arenbergschouwburg waar ook zijn dochter Laura en zijn weduwe Kristien Hemmerechts aan meewerken.