Topadvocaat in beroep tegen zijn veroordeling

Advocaat Pol Vandemeulebroucke (57), die vorige maand 1 jaar cel kreeg voor lidmaatschap van een criminele organisatie, trekt naar het Hof van Cassatie om zijn veroordeling aan te vechten. Dat werd vernomen bij de griffie van het hof van beroep in Antwerpen.

De advocaat was tijdens een drugsonderzoek in beeld gekomen door zijn contacten met hoofdverdachte Uka G. Wat zij in hun afgeluisterde gesprekken vertelden, viel volgens het hof van beroep niet te rijmen met een reguliere advocaat-cliëntrelatie of zelfs maar met een louter vriendschappelijke relatie. De contacten wezen onmiskenbaar op het bestaan van een criminele, drugsgerelateerde context en Vandemeulebroucke was volgens het hof op actieve wijze betrokken bij zaken waarin Uka G. belangen had. De advocaat werd door het hof van beroep veroordeeld tot een jaar cel en 12.000 euro boete.

Vandemeulebroucke gaat het arrest aanvechten bij het Hof van Cassatie. Dat spreekt zich niet meer uit over de feiten en of hij schuldig of onschuldig is, maar oordeelt enkel over de wettigheid van het arrest. Als er iets aan schort, dan kan Cassatie het arrest verbreken en krijgt Vandemeulebroucke een nieuw proces in beroep.

Foto Belga