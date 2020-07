Cultuur op een bankje. Dat is het idee achter podcastproject Het Bankje, een initiatief van Opendoek. Meer dan 100 amateurkunstenaars maakten 20 korte luisterverhalen, en die kan je beluisteren tijdens een wandeling of fietstocht. Want de verhalen, die vind je terug op talloze bankjes in heel wat steden en gemeenten. In een regenachtig Brasschaat werden de verhalen vanmiddag voorgesteld.