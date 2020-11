Nieuws Topchefs maken lekkere gerechten met streekproducten

Nu we niet meer op restaurant kunnen, is het misschien het ideale moment om zelf aan het kokerellen te slaan. De toeristische dienst van de Antwerpse Zuidrand en de Rupelstreek wil alvast voor inspiratie zorgen. Ze vroegen acht topchefs om enkele van hun gerechten prijs te geven, die je zelf kan klaarmaken. Er wordt altijd gewerkt met streekproducten. Alles is gebundeld in een nieuw boekje.