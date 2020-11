Topchefs Rupelstreek en Zuidrand maken unieke smaakcombinaties met streekproducten

Met streekproducten uit de Rupelstreek en de Zuidrand nieuwe, unieke smaakcombinaties creëren, dat was de uitdaging die enkele topchefs uit de regio met veel enthousiasme aangingen. Het resultaat werd vandaag gepresenteerd.

Rupel en Zuidrand op je bord – Unieke recepten met streekproducten door topchefs In het receptenboekje toont de streek zich van haar beste en vooral lekkerste kant. Het biedt de lezer de nodige ingrediënten om met de gerechten van topchefs uit de regio én met lokale, pure streekproducten, aan de slag te gaan. De streekproducten worden niet alleen verwerkt in heerlijke recepten; ze worden bovendien gepresenteerd op ambachtelijk gemaakt keramiek van lokale creatievelingen uit de Rupelstreek en de Zuidrand. Zo is het helemaal een culinair avontuur uit eigen streek!

Bart Seldeslachts, voorzitter van Streekvereniging Zuidrand, is opgetogen: “De Streekvereniging Zuidrand zet al jaren in op de ondersteuning van onze lokale streekproducten en -producenten. Met dit receptenboekje geven we onze streekproducten nog wat extra bekendheid. We zijn ook heel dankbaar voor de samenwerking met drie topchefs uit onze regio, die ons een heleboel lekkere gerechten voorschotelen om zelf thuis eens uit te proberen. Een echte aanrader!” Lokale economie ondersteunen Maar, meer dan louter een culinair project, wil het boekje ook de lokale economie, nl. de producenten en leveranciers van streekproducten en de horeca in deze moeilijke tijd ondersteunen. Wie kiest voor streekproducten, kiest voor kwaliteitsproducten die lokaal en ambachtelijk gemaakt worden door gepassioneerde vakmensen.

Het boekje bevat een handig overzicht van alle lokale producenten en leveranciers. Zo beaamt Erik Broeckx, voorzitter van IGEAN: “De unieke samenwerking tussen IGEAN, Toerisme Rupelstreek vzw en Streekvereniging Zuidrand binnen het Streekplatform levert niet alleen een culinair hoogstandje op maar geeft ook de lokale economie een fameuze boost.” Ook Axel Boen, voorzitter van Toerisme Rupelstreek vzw, is erg enthousiast en benadrukt het belang van streekproducten voor de regio : “Vanuit Toerisme Rupelstreek zetten we de streekproducten en hun leveranciers graag in de kijker. Zij vormen een essentieel deel van het toerisme in onze regio. Zij zorgen mee voor het gezellige karakter dat onze streek te bieden heeft. De samenwerking met de verschillende partners waaronder ook de keramisten heeft een bijzonder mooi resultaat opgeleverd. We zijn dan ook fier dat we deel mogen uitmaken van het “Streekplatform Rupel/Zuidrand” en zullen met veel trots het toerisme en de lokale economie in de Rupelstreek in de kijker blijven zetten. Geniet van de gerechten en de gezelligheid van het samen koken. Want samen zijn we sterker!"

Dit boekje is een initiatief van de partners van het Streekplatform Rupel/Zuidrand en zal gratis verspreid worden in de regio.