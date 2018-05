topmodel Liz Hurley opent diamantbeurs CARAT+

Liz Hurley, Brits topmodel, actrice en designer, heeft de CARAT+, een diamantbeurs voor professionelen, geopend in Antwerp Expo.



En zoals het hoort op een diamantbeurs, schitterde de 52-jarige diva in een gouden glitterjurkje. Ook deze tweede editie van de beurs koppelt glamour aan diamanten steentjes en stenen. Waarschijnlijk zal Hurley ook wel haar gading vinden op de beurs, want het toeval wil dat ze net vorige week inbrekers over de vloer heeft gehad die aan de haal gingen met haar juwelen. Tijd en gelegenheid voor haar om de juwelendoosjes opnieuw aan te vullen hier in Antwerpen.

(foto ┬ę Belga)