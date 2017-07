Topracespektakel op de Schelde op 22 en 23 juli

Op zaterdag 22 en zondag 23 juli komen de F2-powerboats na 17 jaar nog eens terug naar Antwerpen. Dan is de Scheldestad het decor voor de Belgian Grand Prix. Geïnteresseerden kunnen gratis komen genieten van het topracespektakel op de Schelde.

Antwerpen heeft al heel wat sportevenementen mogen ontvangen. “Met de F2-powerboatrace heeft Sporting A weer een uniek spektakel op de kalender geplaatst”, zegt schepen voor sport Ludo Van Campenhout. “We verwachten dan ook veel toeschouwers aan de Schelde voor dit gratis sportevenement. In 2000 waren de powerboats al eens te gast in Antwerpen en toen stonden de Scheldekaaien vol met enthousiaste supporters. Met deze raceboten die aan snelheden van tweehonderd kilometer per uur over de Schelde scheuren is een sportief spektakel gegarandeerd.”

F2-powerboats zijn razendsnelle raceboten met een lengte van minimum 4,8 meter en een minimumgewicht van 513 kg. De motoren genereren tot 220 pk, waarmee de piloten aan topsnelheden van 200 km/u over het water ‘vliegen’. De vergelijking met Formule 1 is dan ook nooit ver weg. Door de speciaal ontworpen tunnelrompen zijn de boten in staat om extreem scherp te draaien, waardoor piloten hogere G-krachten te verwerken krijgen dan in eender welke andere racemachine op de planeet.

Het parcours in Antwerpen zal zo’n 2200 meter bedragen en wordt door de kenners als moeilijk omschreven. De powerboats zullen ongeveer ter hoogte van het zuiderterras opgesteld liggen aan een ponton. Van daaruit vertrekken de boten vanuit een zogenaamde ‘dead engine start’. De boten leggen zo'n 35 à 40 ronden af, goed voor een spannende race-ervaring van 30 à 45 minuten.

De trainingen van de F2-powerboats starten zowel zaterdag als zondag om 10u25, de wedstrijden zelf om 14u30.