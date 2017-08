Video: Topweekend voor Antwerpse hotels

De Antwerpse hotels beleven een topweekend, 97% procent van de hotelkamers was zaterdag bezet. Het verlengde weekend van Maria Hemelvaart zorgt voor extra toeristen in de stad, maar ook de Antwerp Pride lokt heel wat volk naar Antwerpen. Bovendien is dit weekend ook een zogenaamd wisselweekend. Heel wat Nederlanders die terugkeren uit Frankrijk plakken er op de terugweg graag een weekendje Antwerpen aan. De hoteliers zijn dus erg tevreden....