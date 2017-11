Topwerk met geheim in het Rubenshuis

Na de ‘Verborgen Van Dyck’ (Studie voor het hoofd van een Brussels magistraat) en ‘David Bowie’s Tintoretto’ (De Heilige Catharina) toont het Rubenshuis vanaf morgen het ‘Portret van een dame en haar dochter’ van de Venetiaanse meester Titiaan, een topwerk met een geheim. Dit nieuwe briljant bezoek past perfect in het bruikleenbeleid van het Rubenshuis én is bovendien een mooie opwarmer voor het culturele stadsfestival Antwerpen Barok 2018. Rubens inspireert.

Nauwelijks vijf maanden na de presentatie van ‘David Bowie’s Tintoretto’ pakt het Rubenshuis uit met een schitterend dubbelportret van een dame en haar dochtertje geschilderd door Titiaan.

Portret van een dame en haar dochter heeft een spannend verleden. Over de identiteit van de jonge moeder en haar dochtertje is niets bekend. Er is vaak gespeculeerd dat het om Titiaans maîtresse en haar onwettige dochter zou gaan. Dit pikante biografische detail zou de reden zijn geweest waarom het doek al meteen na de dood van de meester in het atelier is overschilderd. Dat werd ontdekt in 1948 door röntgenonderzoek.

Praktisch

Portret van een dame en haar dochter

Vanaf 20 november

Rubenshuis

Wapper 9-11, 2000 Antwerpen

www.rubenshuis.be – www.facebook.com/rubenshuis

Open van dinsdag tot en met zondag van 10u tot 17u

(bericht Musea en Erfgoed Antwerpen - foto Ans Brys)