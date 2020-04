Wanneer kan er weer gevoetbald worden? Komt er nog een vervolg op het huidige seizoen? Als het van de Pro League afhangt, niet. Maar ook de start van het volgende seizoen is nog altijd hoogst onzeker. Een start achter gesloten deuren lijkt een realistische piste. Zeker omdat massa-evenementen tot en met 31 augustus verboden zijn. En social distancing in een voetbalstadion is quasi onmogelijk. Viroloog Marc Van Ranst vindt dat alle voetballers sowieso eersts getest zouden moeten worden. Hij laat ook een eigenaardig ballonnetje op in de Franstalige krant La Capitale: zo zouden spelers ook met een mondmasker kunnen spelen. “Natuurlijk zou het dan niet om compleet onaangepaste chirurgische maskers gaan", klinkt het in die krant. "Op internet kan je al snel maskers vinden die gedragen kunnen worden door American Football-spelers of wielrenners. Die zijn meer comfortabel. Als het mogelijk is voor hen, waarom dan niet voor voetballers?“ Foto Belga