'Tot 15 procent van ziekenhuispersoneel dreigt uit te vallen'

In sommige ziekenhuizen in ons land dreigt de komende weken tot 15 procent van de personeelsleden uit te vallen. Dat meldt Marc Geboers, directeur algemene ziekenhuizen bij Zorgnet-Icuro. De koepelorganisatie had daarover vanochtend overleg met de werkgroep Hospital & Transport Surge Capacity van de federale overheid.

Sinds woensdag hebben alle ziekenhuizen in ons land moeten opschalen naar fase 1A, waarbij een kwart van de bedden op intensieve zorgen wordt vrijgehouden voor COVID-19-patiënten. Maar ook de druk op het personeel is de laatste weken enorm toegenomen en zal mogelijk nog verder stijgen. Zorgnet-Icuro vreest zelfs dat in sommige ziekenhuizen de komende weken 10 tot 15 procent van het personeel kan uitvallen. 'Heel wat zorgpersoneel is zelf ziek of moet bijvoorbeeld zelf een tijd in quarantaine', zegt Marc Geboers. 'Maar er zijn ook heel wat personeelsleden die kampen met dreigende burn-outs, want de druk op hun schouders is al lange tijd erg groot. Als er nog verder opgeschaald moet worden, kan dat dus in sommige ziekenhuizen voor problemen zorgen.'

Zorgnet-Icuro had daarom een overleg met de federale werkgroep Hospital & Transport Surge Capacity. 'We hebben hen onder meer gevraagd om duidelijke regels op te stellen rond de quarantaine, zodat we de uitval van personeel kunnen beperken tot een minimum', gaat Geboers verder. 'We hopen ook dat er instroom mogelijk is vanuit andere takken, die kampen met technische werkloosheid, om het personeel te verlichten bij andere zorgtaken. Die voorstellen zullen nu federaal worden besproken.' Als er geen oplossingen komen en de druk op de ziekenhuizen verder blijft stijgen, ziet Geboers geen andere oplossing dan niet-essentiële zorg de komende weken verder te gaan terugschroeven. 'We zullen dan personeel van andere afdelingen moeten inzetten om bij te springen bij de behandeling van COVID-19-patiënten. En dat zal uiteraard gevolgen hebben voor niet-dringende hulp.'

