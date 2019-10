Tot 4 jaar cel voor Nederlandse bende die inbrak in opslagboxen Shurgard

De correctionele rechtbank in Antwerpen heeft vandaag celstraffen tussen acht maanden en vier jaar uitgesprokken voor acht Nederlanders. Ze stonden terecht voor een reeks inbraken in opslagboxen van Shurgard in Dilbeek, Merksem en Aartselaar.

De bende schakelde stromannen in die opslagboxen huurden om toegang te krijgen tot de vestigingen van Shurgard. Via hen kreeg de bende dan de toegangscodes in handen. Er werden ook voorverkenningen uitgevoerd om te kijken welke goederen er waren opgeslagen. In 2015 werden op die manier op verschillende locaties onder meer muziekapparatuur, verzorgingsproducten en exclusieve wijnen buitgemaakt. Door de flessen wijn op een zwarte lijst te zetten, kon de politie de bende vatten. De rechtbank oordeelde maandag dat de bende georganiseerd en met het oog op snel geldgewin te werk ging. Ali M. en Anas T., die gezien worden als de initiatiefnemers van de inbraken, werden veroordeeld tot een celstraf van vier jaar, een jaar minder dan gevorderd. De zes andere beklaagden kregen celstraffen tussen acht maanden en drie jaar. Ze moeten ook schadevergoedingen betalen aan de slachtoffers, waaronder een som van 12.150 euro voor de diefstal van media-apparatuur.