Tot aan de verkiezingen elke vrijdag actie voor gezonde lucht aan scholen

Het burgercollectief Filter Café Filtré herneemt vanaf vrijdag 15 maart gedurende negen weken, tot aan de verkiezingen, haar acties voor gezonde lucht aan de schoolpoort. Een zestigtal scholen, maar ook enkele socioculturele instellingen nemen ditmaal deel.

Schone lucht blijft het belangrijkste thema voor het burgerinitiatief Filter Café Filtré en daarom vraagt het aan de politiek om in te grijpen via concrete maatregelen die de mobiliteit drastisch verbeteren. De focus moet daarbij liggen op veilige fiets- en wandelinfrastructuur, verkeersveiligheid, kwalitatieve openbare ruimte en een degelijk openbaar vervoer.

Gedurende negen weken, van 15 maart tot en met 24 mei (in de paasvakantie zijn er geen acties) komen ouders en kinderen opnieuw op straat aan de schoolpoort. Ditmaal nemen ook socioculturele instellingen als Bral, CC De Markten en Het Kaaitheater in Brussel of Het Werkhuys in Antwerpen deel. Gedurende al die weken loopt er nog een overkoepelende actie waarbij witte t-shirts met stroken tape op buiten gehangen worden in de vervuilende lucht. Na elf weken worden de stukken tape van de t-shirts verwijderd.

