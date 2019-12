Tot acht jaar cel voor gewelddadige homejacking in Schoten

Vier beklaagden hebben celstraffen tot acht jaar gekregen voor een brutale homejacking aan de Elfenbankdreef in Schoten. De 72-jarige bewoner werd daarbij zwaar toegetakeld. Zijn poetsvrouw bleek onder een hoedje met de overvallers te hebben gespeeld.

Poetsvrouw Valbona A. (39) zocht op 8 november 2018 hulp bij de buren. Haar handen waren (losjes) op haar rug gebonden en ze riep hysterisch dat ze overvallen was. Bij nazicht in de woning werd haar 72-jarige werkgever met bebloed gezicht aangetroffen in de slaapkamer. Hij werd met levensbedreigende hoofdletsels overgebracht naar het ziekenhuis. De buit was mager: een horloge en wat kleinere zaken.

Valbona A. verklaarde dat ze die morgen aan het stofzuigen was, toen ze plots langs achter werd vastgegrepen door een man. Hij knevelde haar en bracht haar naar de badkamer. Een tweede man was intussen het slachtoffer aan het slaan. Ze hoorde hem ook geld eisen. Toen de daders vertrokken waren, ging ze eerst bij het slachtoffer kijken en daarna was ze langs het keukenraam naar buiten gekropen om hulp te zoeken.

Nazicht van de beelden van het ANPR-netwerk en het zendmastonderzoek leidden naar Sakip K. (20) uit Leopoldsburg, Robert I. (42) uit Frankrijk en Avni O. Uit het telefonie-onderzoek bleek dat Valbona A. contact met hen had gehad. Sterker nog: de drie mannen waren in de nacht voor de feiten bij haar blijven overnachten. De vrouw ontkende iedere betrokkenheid. De rechtbank vond het echter bewezen dat ze cruciale info, onderdak en dus noodzakelijke hulp aan de uitvoerders had verschaft. Zo had ze hen onder meer verteld dat het slachtoffer bemiddeld was en de deur altijd op een kier liet voor zijn katten.

Sakip K. en Avni O. waren de uitvoerders. Robert I. had hen van een vluchtvoertuig voorzien en had hen naar de plaats van de feiten begeleid. De rechtbank veroordeelde Sakip K., Valbona A. en Robert I. tot zeven jaar cel en Avni O., die verstek liet gaan, tot acht jaar. De onmiddellijke aanhouding van die laatste werd bevolen. De rechtbank tilde zwaar aan de feiten, die bijzonder traumatiserend voor het slachtoffer waren. De man heeft nog altijd geheugen- en concentratieproblemen. Hij kreeg een provisionele schadevergoeding van 10.000 euro toegekend.

