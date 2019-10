Tot dertig maanden cel gevorderd voor mislukte overval

Het openbaar ministerie heeft vandaag dertig maanden cel gevorderd voor Windy L. Zij had vorig jaar samen met twee kompanen haar ex-vriend overvallen in zijn appartement in Deurne. Het slachtoffer kon hen met een honkbalknuppel verjagen. Voor de twee vrienden werd twee jaar cel geëist.

De politie werd op 25 november 2018 naar de Waalhofstraat in Deurne geroepen voor een poging tot diefstal met geweld. Agenten troffen het slachtoffer met een honkbalknuppel voor zijn appartement aan. Hij verklaarde dat hij die avond tv aan het kijken was, toen plots zijn ex-vriendin Windy L. met een boksbeugel voor hem stond en drugs eiste. Ze was in het gezelschap van Dimitri V. en Patrick V. Het slachtoffer was de mannen met zijn honkbalknuppel te lijf gegaan en kon hen wegjagen. Windy L. werd door de politie op de vloer van het appartement aangetroffen. Ze was onder invloed van drugs, maakte een lome indruk en werd met een ziekenwagen afgevoerd.

In het appartement werden ook wietplanten aangetroffen. De drie beklaagden hebben al een strafblad. Dimitri V. spant de kroon met tien correctionele veroordelingen. Windy L. was op het moment van de feiten vrij onder voorwaarden. Die schond ze door drugs te gebruiken. Zij bekende de feiten en is intussen opgenomen voor haar drugsprobleem. Ook Dimitri V. voerde geen betwisting over de feiten. Hij zei dat ze in het appartement waren binnen gedrongen om compromitterende beelden van Windy L, die nog een relatie met het slachtoffer had gehad, van zijn computer te verwijderen. Ook hij werkt aan zijn drugsprobleem. Patrick V. liet verstek gaan. Vonnis op 12 november.