Tot dertig maanden cel voor strafexpeditie tegen werknemers die 230 euro maandloon te weinig vonden

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft de zaakvoerder van een bouwbedrijf veroordeeld tot dertig maanden cel. Hij had samen met twee kompanen een strafexpeditie uitgevoerd tegen enkele van zijn werknemers met wie hij een conflict had.

De slachtoffers zijn Roemeense bouwvakkers die voor het bedrijf van Claudiu C. werkten. Ze woonden met zijn achten in een appartement aan de Frank Craeybeckxlaan in Deurne. Er was wrevel onder de arbeiders over hun loon, dat slechts 230 euro per maand bedroeg. Sommigen wilden stoppen met werken voor de firma.

Op 18 juni 2017 was er een vergadering met Claudiu C. geweest, waarop ze hun ongenoegen hadden geuit. Dat was bij de zaakvoerder in het verkeerde keelgat geschoten. Diezelfde dag trok hij rond middernacht met Alexandru E. en twee onbekend gebleven mededaders naar het appartement. Dumitru R. bleef buiten op wacht staan. De arbeiders werden in hun slaap verrast en geslagen met de vuisten, een honkbalknuppel en een pistool.

Toen de politie ter plaatse kwam, trof ze twee zwaargewonde slachtoffers aan. In de tuin bevond zich nog een derde bewoner, die uit angst van het balkon naar beneden was gesprongen. Een vierde was bebloed de straat opgelopen en zei dat hij ook geslagen werd met een honkbalknuppel. Drie andere aanwezigen waren niet gewond geraakt. Alexandru E. kon worden tegengehouden toen hij het gebouw probeerde te verlaten. Hij had bloedvlekjes op zijn jeansbroek. Hij beweerde dat er al een vechtpartij aan de gang was toen ze aan het appartement aankwamen. De bewoners waren in dronken toestand slaags met elkaar geraakt. De rechtbank vond dat verhaal ongeloofwaardig. De schuld van de drie beklaagden werd bewezen verklaard. Claudiu C. werd veroordeeld tot dertig maanden cel. Alexandru E. kreeg twee jaar cel, waarvan de helft effectief, en Dumitru R. achttien maanden cel, eveneens de helft effectief. Ze moeten de drie slachtoffers in totaal 6.700 euro aan schadevergoedingen betalen.