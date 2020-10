Tot dertig maanden cel voor twintigtal gauwdiefstallen

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft vandaag een bende veroordeeld voor een twintigtal gauwdiefstallen in treinen, stations en hotels. De zestien beklaagden, veelal met de Algerijnse nationaliteit, kregen celstraffen tot dertig maanden en boetes tot 2.400 euro. Elf van hen lieten verstek gaan.

De feiten speelden zich tussen juli 2019 en juli dit jaar af. De bende sloeg eerst toe in Brussel en verlegde daarna haar actieterrein naar Antwerpen, waar ze uiteindelijk ook werd opgerold. Naast treinen, stations en hotels behoorden ook grootwarenhuizen tot hun actieterrein. De bendeleden opereerden in wisselende samenstellingen en vaak had ieder ook een eigen taak. Zo was er iemand die de wacht hield, iemand die de feiten aan het zicht onttrok en iemand die het slachtoffer afleidde, door bijvoorbeeld te wijzen op een verfplek op zijn of haar kledij. Een verfplek die uiteraard door de bende werd aangebracht. Terwijl het slachtoffer was afgeleid, ging een ander bendelid er met zijn of haar bagage vandoor.

Slachtoffers werden soms ook naar hun hotel gevolgd. De bendeleden wisselden elkaar dan af bij het volgen en hielden contact met elkaar via oortjes of met handgebaren. Verschillende bendeleden konden geïdentificeerd worden via camerabeelden in de stations of hotels en via telefonie-onderzoek. De beklaagden stonden voor achttien gauwdiefstallen terecht. Eén slachtoffer stelde zich burgerlijke partij en kreeg 4.000 euro schadevergoeding toegekend.