Tot drie jaar cel gevorderd op proces Trekt Uw Plant

Vandaag is het proces gestart van de vzw Trekt Uw Plant. De Antwerpse cannabisclub en zijn 21 leden worden vervolgd voor het telen en verhandelen van cannabis in vereniging. Er werd volgens het openbaar ministerie namelijk veel meer cannabis verkocht dan de voorziene één plant per lid.

De procureur vorderde celstraffen tot drie jaar, boetes tot 80.000 euro, de ontbinding van de vzw en de verbeurdverklaring van 820.150 euro. De vzw Trekt Uw Plant werd in 2006 opgericht als eerste Cannabis Social Club van België. Telers van de vzw kweken cannabis voor andere leden, op basis van het principe één plant per lid. Trekt Uw Plant beroept zich op een omzendbrief van het College van Procureurs-generaal uit 2005, die stelt dat bezit door een volwassene van maximaal drie gram cannabis of een cannabisplant niet vervolgd wordt, tenzij er sprake is van overlast of van verzwarende omstandigheden.

Het Antwerpse gerecht besloot in 2016 om het functioneren van de vzw onder de loep te nemen. Er waren vermoedens dat er meer cannabis verkocht werd dan wat een individu thuis zou kunnen kweken volgens het principe 'één plant per lid'. 'Uitgaande van dat principe zou een lid tussen januari 2015 en november 2016 maximum 2.058 euro mogen betaald hebben. Meer dan zestig leden betaalden echter 3.000 à 4.000 euro. Ze kochten dus veel meer dan één plant kan produceren', stelde procureur Liesbeth Spaas.

Ook de grote geldbedragen waarover de vzw beschikte, deed de wenkbrauwen fronsen. De politie berekende op basis van de in beslag genomen boekhouding dat er tussen januari 2014 en maart 2017 voor 820.150 euro aan cannabis verkocht werd. Daarvan ging 261.000 euro naar de kwekers en de rest naar de werking van Trekt Uw Plant. 'Deze vereniging zonder winstoogmerk maakte wel degelijk winst', zei de procureur. Ze vorderde 80.000 euro boete en de ontbinding van Trekt Uw Plant, omdat de vereniging 'werd opgericht om misdrijven te plegen'. Voor de (bestuurs-)leden werden celstraffen tot drie jaar en 16.000 euro boete gevorderd, voor de kwekers achttien maanden en 16.000 euro boete.

