Trio riskeert 9 jaar cel voor gewelddadige overvallen

Het openbaar ministerie heeft celstraffen tot negen jaar gevorderd voor drie mannen die vervolgd worden voor twee gewelddadige overvallen.

Het ene slachtoffer werd aangevallen in een parkeergarage in de Antwerpse diamantwijk, de twee anderen in hun woning in Sint-Martens-Latem. De buit bestond uit cash geld, juwelen en horloges.

De eerste overval gebeurde op 19 juni 2015. Een veertiger uit Gavere, die net zaken had gedaan in de Antwerpse diamantwijk, werd door twee mannen besprongen in een parkeergarage aan de Vestingstraat. Ze sloegen hem met boksbeugels en gingen aan de haal met zijn aktetas, waarin enkele horloges en 70.000 euro cash geld zaten.

De andere slachtoffers, een zestiger en zijn echtgenote, werden op 29 januari 2016 overvallen in hun woning in Sint-Martens-Latem. Ook hier vielen klappen en bestond de buit uit een aktetas met tienduizenden euro's cash geld en juwelen.

Vonnis op 19 februari.

Foto: Belga