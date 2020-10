Tot twee jaar cel gevorderd voor gesjoemel met verblijfspapieren

Het openbaar ministerie heeft vandaag twee jaar cel gevorderd voor Shawita R. en haar dochter Andjana L. die vervolgd worden voor hulp aan illegalen. Ze hadden een systeem op poten gezet om illegale Noord-Afrikanen aan verblijfspapieren te helpen via een wettelijke samenwoonst met iemand die wel al verblijfsrecht had. Voor de gebruikers van het systeem werd zes maanden cel geëist.

De Noord-Afrikanen werden meestal aan Hongaarse vrouwen gekoppeld die hier verbleven, en werkten bij een firma op de Boomsesteenweg in Wilrijk. Het bedrijf is intussen failliet gegaan en de procureur stelde zich de vraag of er wel economische activiteiten waren en of het niet om een fictief bedrijf ging. De 'stelletjes' trokken naar het gemeentehuis waar ze zich probeerden in te schrijven als wettelijk samenwonenden. Uit het onderzoek bleek duidelijk dat hun aanvragen vals waren. Zo hadden drie beklaagden meerdere pogingen ondernomen bij verschillende gemeentehuizen en met telkens een andere partner. Twee van de beklaagden wisten ook weinig of niets van de persoon met wie ze zogezegd gingen samenwonen.

Dezelfde adressen

Voorts werden ook vaak dezelfde adressen in onder meer Zoersel, Kalmthout en Oud-Turnhout door meerdere stelletjes opgegeven. Het waren Shawita R. en Andjana L. die de woningen gehuurd hadden. Zij gingen vaak ook mee naar de gemeentehuizen om te bemiddelen. Het onderzoek bracht geen geldstromen aan het licht, waardoor de beklaagden enkel vervolgd worden voor hulp aan illegalen en valsheid in openbare geschriften. Shawita R. en Andjana L. bekenden de feiten. Volgens de verdediging wilden ze aanvankelijk slechts een of twee personen helpen, maar toen het nieuws zich verspreidde, was het uit de hand gelopen en werden ze ook onder druk gezet om ermee verder te doen. Samen met Shawita R. en Andjana L. staan nog 23 andere beklaagden terecht. Het gaat onder meer om de Hongaarse vrouwen en de Noord-Afrikaanse mannen die gebruik maakten van het systeem. Voor hen werd zes maanden cel gevorderd. De meeste lieten verstek gaan. Vonnis op 10 november.