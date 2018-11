Tot twee jaar cel gevorderd voor geweld tegen politie op Turnhoutsebaan

Voor de correctionele rechtbank van Antwerpen is vandaag het proces gevoerd over de onlusten op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. De politie werd er vorig jaar belaagd door omstaanders, toen ze een vrouw wilde arresteren. Vijf jongeren uit Borgerhout worden vervolgd voor het toebrengen van slagen en verwondingen, weerspannigheid en bendevorming. Het openbaar ministerie vorderde voor één van hen twee jaar cel en voor de vier anderen werkstraffen tot 200 uur.

Twee politieagenten van het fietsteam wilden op 1 september 2017 een vrouw arresteren. Ze had gevaarlijk rijgedrag vertoond en was aan hoge snelheid in de richting van de agenten gereden. Eén van hen zag zich genoodzaakt om zijn wapen te trekken. Op het laatste nippertje was ze de Jaak De Braeckeleerstraat ingedraaid, een zijstraat van de Turnhoutsebaan, om daar tegen een metalen beugel te botsen. In de auto zat naast de bestuurster nog een tweede vrouw, alsook twee meisjes van 15 en 16 jaar. De bestuurster had gedronken en was gekend voor drugsgebruik en -bezit. Ze begon luidkeels te roepen, waarna een aantal jongeren tussen kwamen. 'De agenten werden bedreigd, bespuwd, bekogeld, geslagen en gestampt, terwijl ze alleen maar hun job deden. De ene was vier dagen arbeidsongeschikt, de andere één dag.

Voor ons is dit een principezaak: geweld tegen de politie is onaanvaardbaar', pleitte advocaat Christian Clement, die namens de agenten, de lokale politie en de stad Antwerpen een schadevergoeding eiste. Op basis van het beschikbare beeldmateriaal werden de vijf beklaagden geïdentificeerd. Oilid D. (21) had één van de inspecteurs een harde trap in het kruis gegeven en wordt als aanstoker van de onlusten aanzien. Hamza T. (21) zou een agent een slag op de rug hebben gegeven. Adnane E.A. (20) en Mohamed E.J. (22) hadden de agenten met voorwerpen bekogeld en Najib E.Y. (22) had één van de voorwerpen aangegeven.