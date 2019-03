Tot twee jaar cel voor crash tegen combi met gestolen auto

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft German O.S. veroordeeld tot twee jaar cel en 1.600 euro boete, omdat hij na een wilde achtervolging met een gestolen wagen tegen een politiecombi was gereden. Passagier Roberto E.M. kreeg een jaar cel en 1.200 euro boete.

De politie wilde op 10 november 2017 op de Slachthuislaan in Antwerpen een auto controleren, die drie dagen eerder gestolen was aan een supermarkt. De bestuurder reed echter in de tegengestelde rijrichting over het fietspad weg en bracht zo het leven van fietsers, onder wie een moeder met haar kind, in gevaar. Hij wilde daarna ter hoogte van de Stenenbrug over de middenberm van de Noordersingel doorsteken, maar botste daarbij op een combi. De wagen begon te tollen en raakte ook nog een bestelwagen. De bestuurder en de passagier sloegen na de crash op de vlucht. De passagier, Roberto E.M., kon gevat worden. Hij verklaarde dat hij die dag vanuit Barcelona naar Antwerpen was gekomen. In het station had hij een Chileen aangesproken voor een slaapplaats. Hij was met hem meegereden, maar wist niet dat de auto gestolen was.

In de wagen werd een rugzak met inbrekersmateriaal teruggevonden. Aan de Stenenbrug werden een gsm, zaklamp en jas aangetroffen, die de bestuurder in zijn vlucht had weggegooid. Via de simkaart en foto's van een overschrijving kon hij geïdentificeerd worden als German O.S. Beide beklaagden werden vervolgd voor gewapende weerspannigheid en German O.S. ook voor de diefstal van de wagen. De rechtbank vond alle feiten bewezen. Beide mannen lieten echter verstek gaan op hun proces. De twee inspecteurs die in de aangereden combi zaten, liepen allebei een whiplash op en waren 17 en 21 dagen arbeidsongeschikt. Samen met nog twee andere inspecteurs die bij de achtervolging betrokken waren, stelden ze zich burgerlijke partij, net als de stad Antwerpen. De beklaagden moeten hen bijna 10.700 euro aan schadevergoedingen betalen.