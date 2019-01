Tot twee jaar cel voor gauwdieven in Sportpaleis

De Antwerpse strafrechter heeft vandaag twee mannen schuldig bevonden aan gauwdiefstallen tijdens optredens van Dimitri Vegas en Like Mike eind 2016 in het Sportpaleis.

De 24-jarige Italiaan Federico C. kreeg twee jaar met uitstel en zijn kompaan Youssef B., die verstek liet gaan, twee jaar effectief. De twee zouden destijds speciaal vanuit Turijn naar Antwerpen zijn gekomen om diefstallen te plegen. Een Nederlandse man werd op 17 december 2016 beroofd van zijn halsketting tijdens een concert van Dimitri Vegas en Like Mike in het Sportpaleis en lichtte daarover de security in. Hij duidde Federico C. aan als een van de vier jongeren die opvallend dicht bij hem waren komen staan. De jongeman bleek inderdaad de halsketting van de Nederlander op zak te hebben, evenals twee andere gestolen kettingen. De Nederlander herkende bovendien vervolgens ook Youssef B. uit het groepje jongeren als de man die de ketting had afgetrokken. Federico C. verklaarde later aan de rechtbank dat hij alleen maar de buit moest bijhouden.Van een poging tot diefstal op het concert van 16 december werden de twee vrijgesproken.