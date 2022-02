Tot twee jaar cel voor vecht- en steekpartij op het Kiel

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Salman I. (26) veroordeeld tot twee jaar cel en 800 euro boete, waarvan telkens de helft met uitstel, voor zijn betrokkenheid bij een vecht- en steekpartij op het Antwerpse Kiel. Shokhim K. werd bij verstek veroordeeld tot een jaar cel en 800 euro boete.

De politie werd op 20 augustus 2020 naar het Kiel gestuurd voor een vecht- en steekpartij vlak voor de woning van de beklaagden. De drie slachtoffers verklaarden dat ze voorbij waren gewandeld en dat er een discussie met de bewoners was ontstaan. Salman I., Shokhim K. en een minderjarige hadden hen aangevallen. Ze kregen vuistslagen en werden geschopt. Salman I. had ook meermaals uitgehaald met een mes, waardoor een van de slachtoffers een snijwonde in de hals opliep. Na de aanval waren de bewoners terug naar binnen gegaan.

De politie pakte het trio op en trof in de woning naast de lavabo een afgewassen mes aan. De minderjarige vertelde dat ze binnen een spelletje aan het spelen waren. Toen ze buiten lawaai hoorden, gingen ze naar het raam en werden ze door de latere slachtoffers uitgedaagd. Ze waren naar buiten gelopen, waar een discussie was uitgemond in een vechtpartij.

Shokhim K. gaf toe dat hij slagen had uitgedeeld. Salman I. zei eerst dat hij niets gedaan had. Daarna verklaarde hij zich niets meer te kunnen herinneren, omdat hij te veel wodka-Red Bull gedronken had. Nog later bekende hij een mes te hebben vastgehad, maar hij had het niet gebruikt. Het had alleen maar gediend om mee te dreigen.

Het openbaar ministerie vond het bewezen dat Salman I. de intentie had om te doden, gelet op de gerichte steken naar de hals. 'Het is alleen door het verzet van het slachtoffer en het alcoholverbruik van de beklaagde dat de verwondingen niet meer ernstig zijn', zei de procureur vorige maand bij de behandeling van de zaak.

De verdediging van Salman I. pleitte schuldig aan het toebrengen van slagen, maar vroeg de vrijspraak voor de poging tot doodslag. 'Op camerabeelden van de feiten is te zien hoe hij het mes op een aarzelende manier gebruikt. Hij bracht een oppervlakkige snijwonde toe, van een intentie om te doden is absoluut geen sprake. Hij weet niet hoe dit kon gebeuren en was geschokt door zijn eigen gedrag', pleitte meester Falke Van der Schueren.

De rechtbank vond de intentie tot doden inderdaad niet bewezen en sprak hem voor die tenlastelegging vrij.