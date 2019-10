Tot veertien jaar cel gevorderd voor sadistische jongerenbende

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag celstraffen van vijf tot veertien jaar gevorderd voor zeven beklaagden die tot de 'Bende van horen, zien en zwijgen' behoorden. Deze sadistische jongerenbende staat terecht voor een hele reeks geweldsdelicten en overvallen in Antwerpen, Boom en Stabroek.

Zwaarste feit is de moordpoging op een jongeman, die eerst urenlang op gruwelijke wijze gefolterd werd. Het minderjarige slachtoffer werd op 29 oktober 2018 in zijn ondergoed aangetroffen op het dak van een tuinhuis in Boom. Hij had een gebroken neus, kneuzingen en brand- en steekwonden over heel zijn lichaam. De jongeman was tien uur lang vastgehouden door de bende, nadat een van de minderjarige leden hem ervan beschuldigd had hem verlinkt te hebben bij de politie. 'Wat daarna gebeurde, tart iedere verbeelding', stelde de procureur.

Het slachtoffer werd uitgekleed en door Dylan V.A. (19) vastgebonden op een stoel. De beklaagden bespoten hem met deodorant en probeerden hem vervolgens in brand te teken. De jongeman werd afgeranseld met buizen en snoeren en door Edwin M. (26) en Virginia D.W. (19) met een schroevendraaier gestoken. Die laatste probeerde ook zijn oog uit te duwen. Het slachtoffer kreeg een brandende sigaret in zijn mond en Dylan V.A. verbrandde zijn arm met een gloeiend hete stijltang. De jongeman verloor meermaals het bewustzijn. Xena B. (20) en Ellen C. (20) hadden foto's en filmpjes gemaakt van de folterpraktijken. De beklaagden lachen op de beelden, moedigen elkaar aan en poseren vrolijk naast het bloedende slachtoffer.

Volgens de procureur was het niet de bedoeling dat de jongeman het zou overleven. Hij had hen plannen horen smeden over hoe ze hem het best uit de weg konden ruimen. Zo had Edwin M. verteld dat hij via zijn werk aan plastic folie kon geraken om zijn lichaam in te wikkelen en was Virginia D.W. naar haar zieke oma gegaan om haar van haar autosleutels te beroven, zodat ze zijn lichaam konden vervoeren. Het slachtoffer zag echter kans om te ontsnappen en deed zijn verhaal aan de politie.

De bende pleegde tussen september en december 2018 nog tal van andere feiten. Zo worden ze gelinkt aan een home invasion op 30 oktober in Berendrecht, waarbij de zoon des huizes werd gekneveld, gewurgd en geslagen. Op 3 november hadden ze twee jongeren afgeperst in de premetro. Een dag later overvielen ze een winkel in Antwerpen en op 16 november pleegden ze een gewelddadige woninginbraak in Stabroek. De politie kwam te weten dat de bende opereerde vanuit de woning van Edwin M. aan de Mercatorstraat in Antwerpen en viel daar op 21 november 2018 binnen. Er werden verschillende spullen van slachtoffers gevonden en voorwerpen die bij de feiten gebruikt werden.

De speurders konden in de maanden nadien negen verdachten oppakken, de zeven beklaagden en nog twee minderjarigen. Geen van hen had een vaste verblijfplaats. 'De beklaagden hadden geen gemakkelijke jeugd. Ze verbleven in jeugdinstellingen en gebruikten drugs, maar dat mag geen excuus zijn. Het gaat hier om een bende met sadistische trekken, zonder enig normbesef. Ik ben werkelijk gedegouteerd door de gruwelijke aard van de feiten', zei de procureur. Ze vorderde voor Dylan V.A. en Edwin M. veertien jaar cel en voor Virginia D.W. twaalf jaar. Vier andere beklaagden hoorden celstraffen tot negen jaar tegen zich vorderen. De beklaagden legden tijdens het onderzoek bekentenissen af, al zou Dylan V.A. dat volgens zijn advocate eerder gedaan hebben om stoer te doen. Vooral de moordpoging werd door de verdediging betwist.

(foto © Belga)