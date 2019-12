Tot veertig maanden cel voor Roemeense dievenbende

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft drie Roemenen vandaag celstraffen tot veertig maanden gegeven, omdat ze op twee maanden tijd twaalf diefstallen hadden gepleegd. Ze hadden het voornamelijk op luxegoederen gemunt. Het trio liet verstek gaan.

Marinel-Alexandru C. werd op 27 oktober 2018 op heterdaad betrapt toen hij in een Delhaize in Antwerpen met een vijftigtal flessen champagne en whiskey aan de haal wilde gaan. Hij had de flessen, ter waarde van 2.068 euro, verstopt in een winkelkar onder pakken toiletpapier. Er waren drie winkeldetectives nodig om de man in bedwang te houden. Ook tegenover de politie gedroeg hij zich weerspannig. Uit de camerabeelden bleek dat hij de diefstal niet alleen gepleegd had. Ook Nicu C. was erbij betrokken. Uit verder onderzoek van voornamelijk camerabeelden bleek dat de twee mannen daarvoor al hadden toegeslagen in een kledingzaak in Antwerpen (4 oktober 2018), een elektrowinkel in Merksplas (5 oktober 2018) en een Kruidvat-filiaal in Mechelen (15 oktober).

In Schoten hadden ze op 19 oktober 2018 een slijpmachine gestolen. Marinel-Alexandru C. had in zijn eentje op 24 oktober 2018 vier basgitaren ter waarde van bijna 6.300 euro gestolen in Antwerpen. Nicu C. was op 7 november met een zonnebril en vier flessen parfum aan de haal gegaan in Heist-op-den-Berg.

Marinel-Alexandru C. werd door de raadkamer na betaling van een borgsom vrijgelaten. Op 13 november sloeg hij samen met Nicu C. en Ionut-Alin V. (31) opnieuw toe bij kledingwinkel Zeb in Zoersel, waar ze twee jassen 400 euro stalen. De beklaagden gingen goed georganiseerd te werk. Terwijl één van hen voor afleiding zorgde, sloeg de rest toe. Vaak waren ze eerst al op verkenning geweest, zodat ze precies wisten wat er te halen viel. Marinel-Alexandru C. en Nicu C. werden veroordeeld tot veertig maanden cel. De rechtbank beval ook hun onmiddellijke aanhouding. Ionut-Alin V. kreeg twintig maanden cel.