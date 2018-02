Tot vier jaar cel voor aanslag op woning Frank 'de Tank'

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Parfait M. uit Luik veroordeeld tot vier jaar cel voor de aanslag op de woning van Frank 'de Tank' V. in Brecht. Zijn kompaan Yassine E.Y. kreeg twee jaar cel. De rechtbank vond het niet bewezen dat hij rechtstreeks bij de aanslag betrokken was, maar wel bij het organiseren ervan.

In de nacht van 25 op 26 februari 2017 werd rond 4.45 uur geschoten op de inkomhal van een appartementsgebouw aan de Schotensteenweg in Brecht. Er werden ook twee molotovcocktails tegen de gevel gegooid. In het gebouw woonde vroeger Frank 'de Tank' V., hoofdverdachte in een grote cocaïnesmokkel. Hij was eind 2016 verhuisd, maar wellicht was de dader daar nog niet van op de hoogte.

Getuigen zagen een persoon wegvluchten in een lichtgrijze wagen en via de beelden van de ANPR-camera's kwamen de speurders bij de Ford Focus van Nadia Z. uit Luik. Zij verklaarde dat ze samen met Parfait M. en Yassine E.Y. de wagen was gaan kopen. Parfait M. had gevraagd om de auto op haar naam te zetten, ook al was hij de eigenlijke gebruiker. De rechtbank vond het bewezen dat Parfait M. de aanslag had gepleegd. Het telefonie-onderzoek plaatste Yassine E.Y. niet op de plaats van de feiten, maar hij was volgens de rechtbank wel betrokken bij de aankoop van het vluchtvoertuig. Zijn DNA werd ook op een aansteker gevonden, die Parfait M. had achtergelaten. De aanslag valt wellicht te kaderen in een aanslepend conflict binnen het drugsmilieu. Frank 'de Tank' V. beweerde niet te weten wie erachter kon zitten en stelde zich ook geen burgerlijke partij. De zoektocht naar de opdrachtgevers van de twee Luikenaars maakt deel uit van een apart onderzoek.