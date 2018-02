Tot vier jaar cel voor tiental inbraken in Antwerpen

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft P. P. veroordeeld tot vier jaar cel voor een tiental inbraken en diefstallen in Antwerpen. Bij de meeste inbraken waren de bewoners thuis. Zijn vaste 'inbraakpartner' A.I kreeg twee jaar cel bij verstek. Drie andere beklaagden werden vrijgesproken.

P.P. en A.I. werden op 26 januari 2017 gearresteerd na een poging tot inbraak in Antwerpen. De bewoonster had de politie verwittigd, nadat ze gemorrel aan de voordeur had gehoord. Ze hadden even daarvoor ook al in een andere woning in dezelfde straat een poging ondernomen.

Het enige feit dat hij ontkende, was de diefstal van een Volvo V40 op 7 januari 2017. Hij had echter vijf dagen later een foto op Facebook geplaatst waarop hij te zien was in het bewuste voertuig. Hij verklaarde dat hij de wagen van een andere drugsverslaafde had mogen lenen. De rechtbank sprak hem vrij voor die diefstal, maar veroordeelde hem wel voor heling.

De beklaagden moeten aan vijf burgerlijke partijen in totaal 12.075 euro aan schadevergoedingen betalen.