Tot vijf jaar cel gevorderd voor home invasion in Schoten

Vier beklaagden staan in Antwerpen terecht voor een home invasion in Schoten. Ze zouden de bewoonster geslagen en beroofd hebben van een geldsom. De procureur vorderde celstraffen van drie tot vijf jaar. De beklaagden ontkennen en vragen de vrijspraak.

De politie werd op 5 juli 2020 naar een villa aan de Alfons Servaislei gestuurd. De bewoonster, die daar tijdelijk verbleef terwijl de huurders in Moldavië zaten, verklaarde dat de deur werd ingetrapt en dat twee mannen, twee vrouwen en een kind de woning waren binnen gekomen. Een van de mannen zou haar geslagen en bedreigd hebben met een mes en zou samen met zijn vriendin geld uit haar handtas en uit een reiskoffer van de huurders hebben gestolen. Het andere koppel, met het kind, had zich wat meer afzijdig gehouden. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht en was een week arbeidsongeschikt.

De politie kwam al snel bij de vier beklaagden uit, want een van hen had zich aan het slachtoffer voorgesteld. Hij vertelde tijdens zijn verhoor dat hij de eigenaar van de woning was. Hij dacht dat het pand leeg stond en wilde de toestand inspecteren. Zijn vriendin, haar zoontje en een koppel dat interesse had in de villa, waren mee gegaan. Tot hun verbazing bleek er een onbekende vrouw te verblijven. De beklaagden ontkenden dat de deur werd ingetrapt of dat er geweld was gebruikt. Ook van diefstal was volgens hen geen sprake. Op de gsm van een van de beklaagden werd later echter een filmpje aangetroffen waarop de vriendin van de eigenaar een stapel geld aan het tellen was, waarna ze alle vier weer werden opgepakt. De vrouw verklaarde dat het over 50.000 à 60.000 euro ging en dat het geld werd meegenomen uit de villa. De anderen vertelden de politie alleen dat het geld niet van hen was. 'Noch het slachtoffer, noch de beklaagden laten het achterste van hun tong zien. Het feit dat er zo'n grote geldsom in de woning aanwezig was, wijst op louche praktijken. Vast staat wel dat de beklaagden naar de woning zijn gegaan, dat het slachtoffer geslagen werd en dat er geld werd gestolen', zei de procureur.

Alle beklaagden ontkenden dat ze bij de diefstal betrokken waren en vroegen de vrijspraak. 'Zoiets doe je toch niet in het bijzijn van een kind? Wat het slachtoffer verklaart, klopt niet. Zij was stoned en zelf bij onfrisse praktijken betrokken', stelde de verdediging. Vonnis op 12 januari.