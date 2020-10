Tot vijf jaar cel gevorderd voor paar dat Flor (64) op terras lieten slapen

Het openbaar ministerie heeft in beroep vijf jaar cel gevorderd voor Sebastijan I. (44) en Silva I. (42). Het Macedonisch paar had de 64-jarige Flor V. meer dan tien jaar lang financieel uitgebuit en mensonterend behandeld. Zo moest het slachtoffer, dat bij hen inwoonde, op het terras slapen. Ook de drie kinderen van het stel staan mee terecht. Voor hen werden celstraffen tot dertig maanden geëist.

Een verontruste buur had op 17 augustus 2019 de wijkagent verwittigd, omdat een oudere man al verschillende maanden in erbarmelijke omstandigheden op het terras sliep van een appartement aan de Turnhoutsebaan in Deurne. Het slachtoffer moest ook buiten eten en zich buiten wassen aan een kraantje. Flor werd er weggehaald en opgevangen door Payoke. Hij had Sebastijan I. en Silva I. in 2008 leren kennen toen hij als loketbediende bij Bpost werkte. Hij werd vaak bij hen uitgenodigd en raakte aan de familie gehecht. 'De beklaagden hebben daar schaamteloos en harteloos misbruik van gemaakt door het slachtoffer als slaaf te behandelen en financieel uit te persen', stelde de advocaat-generaal.

Flor verloor zijn appartement, had geen controle meer over zijn bankrekening en -kaart, bezat alleen nog maar wat kleren en moest ook uit stelen gaan. 'Als dank werd hij buiten op het terras gedumpt als een hond', zei de advocaat-generaal. Flor bevond zich volgens hem in een kwetsbare toestand: hij is psychisch zwak, slecht te been en slechthorend. Mede daardoor was hij nooit tegen de familie ingegaan. Hij had ook alleen nog maar de beklaagden, wat hij nog altijd beter vond dan helemaal alleen te zijn. 'Als ik er nu op terugkijk, begrijp ik zelf niet hoe het zo ver is kunnen komen. Ik besefte op het einde wel dat het zo niet verder kon, maar ik wist niet wat ik moest doen. Ik kon nergens anders terecht', zei Flor. Hij vorderde een schadevergoeding van 102.500 euro. De familie wordt vervolgd voor mensenhandel, misbruik van de zwakke toestand van personen en mensonterende behandeling. Het openbaar ministerie vorderde de bevestiging van hun straf in eerste aanleg. De verdediging ging niet uit de weg dat de familie van Flor geprofiteerd had. 'Maar hij heeft dat veel te lang toegestaan, omdat hij niet alleen wilde zijn. Hij is ook niet zo kwetsbaar dat hij hen niet eerder had kunnen stoppen.' Arrest op 27 november.