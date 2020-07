Tot vijf jaar cel gevorderd voor verkrachting van escortdame

Twee jonge Afghanen staan in Antwerpen terecht voor de verkrachting van een escortdame. Het openbaar ministerie vorderde voor Mir S. vijf jaar cel en voor Sefatullah S. drie jaar. Beide mannen ontkennen en vragen de vrijspraak.

Een Roemeense escortdame belde op 18 februari in paniek naar de politie van Antwerpen. Ze zei dat ze onder bedreiging van een mes verkracht werd in een studio. De politie kwam ter plaatse en trof er gebruikte condooms en een mes aan. Sefatullah S. en Mir S. werden opgepakt. De vrouw verklaarde dat Sefatullah S. haar geboekt had voor een uur. Ze waren aan de telefoon een prijs van 150 euro overeengekomen. Eenmaal in de studio bleek hij maar 50 euro te hebben, waardoor ze hun afspraak inkortte tot twintig minuten.

Verkrachting

Toen ze klaar waren, werd er op de deur van de slaapkamer geklopt. Sefatullah S. ging naar buiten en Mir S. kwam binnen. Volgens de escortdame was hij gewapend met een mes. Ze moest hem oraal bevredigen en werd vervolgens vaginaal verkracht. De vrouw verklaarde dat ze de 'moordlust' in zijn ogen zag. De procureur vond de feiten bewezen. De beklaagden hadden haar onder valse voorwendsels naar de studio gelokt. De escortdame wist namelijk niet dat er twee mannen op haar stonden te wachten en dat ze slechts een derde van het afgesproken bedrag zou krijgen.

Advocaat vraag vrijspraak

Beide beklaagden vroegen de vrijspraak. Volgens de advocate van Mir S. was er van een verkrachting namelijk geen sprake: de escortdame had ermee ingestemd om ook met hem seks te hebben. Ze had 'ok baby' gezegd. Hij had 30 euro betaald, Sefatullah S. 20 euro. Mir S. ontkende niet dat hij met een mes de slaapkamer was binnen gekomen, maar dat mes lag op een bordje, naast de mandarijn die hij aan het eten was. Hij had haar er niet mee bedreigd. De advocaat van Sefatullah S. voerde aan dat zijn cliënt niet kon weten wat er zich in de slaapkamer tussen Mir S. en de escortdame had afgespeeld. De vrouw had vlak na de feiten wel zelf tegen de politie gezegd dat Sefatullah S. er niets mee te maken had. Vonnis op 14 juli.