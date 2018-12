Tot vijf jaar cel voor IS-financiering en plannen van aanslag

De correctionele rechtbank in Antwerpen heeft vandaag celstraffen tussen één en vijf jaar uitgesproken voor lidmaatschap en financiering van terreurgroep IS. Twee van de zeven beklaagden zijn ook schuldig aan het plannen van een aanslag.

Mohammed A.D. zamelde geld in voor IS en maakte in totaal 6.400 euro over. Hij had verscheidene contacten met IS-strijders en praatte met medebeklaagde Najem S. over het plegen van een aanslag in België. Mohammed A.D. kreeg een celstraf van vijf jaar en een boete van 8.000 euro. Najem S. moet voor 50 maanden naar de gevangenis en moet eveneens een boete van 8.000 euro betalen. Van beklaagden Omar A. en Mawafq M. wordt bewezen geacht dat ze sommen geld overmaakten aan IS. Zij kregen gevangenisstraffen van respectievelijk drie en één jaar en geldboetes van respectievelijk 8.000 en 1.600 euro. Syriëstrijder Soufiane M. werd bij verstek veroordeeld tot vijf jaar gevangenis en een boete van 8.000 euro. Van twee beklaagden, Mohammed A. en Ahmad K., werd als bewezen beschouwd dat ze geld hadden overgemaakt naar mensen in Syrië, maar niet dat dat geld naar terroristische organisaties is gegaan. Zij werden vrijgesproken.