Tot vijf jaar cel voor overval op cateringbedrijf in Aartselaar

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft twee mannen uit Brussel veroordeeld voor de overval op een cateringbedrijf in Aartselaar. M.Y. kreeg vijf jaar cel, I.S. vier jaar, waarvan dertig maanden effectief.

Drie gemaskerde daders drongen op 13 februari 2015 het bedrijf binnen via de garage. De zaakvoerder en zijn werknemers werden bedreigd met een wapen. De overvallers eisten hun geld, gsm’s en een auto. Vreemd genoeg verlieten ze het bedrijf zonder buit.

Op de parking carjackten ze wel een wagen. De overvallers lieten de auto achter op de Boomsesteenweg en werden daar volgens getuigen opgepikt door twee andere auto’s.

Beide beklaagden moeten het cateringbedrijf en de slachtoffers 7.500 euro aan schadevergoedingen betalen.