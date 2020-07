Tot vijf jaar cel voor seksuele uitbuiting van tienermeisje

Drie beklaagden hebben vandaag celstraffen tot vijf jaar gekregen, omdat ze een 16-jarig meisje in de prostitutie hadden gedwongen. Twee anderen werden tot vier jaar cel veroordeeld voor verkrachting.

Het slachtoffer was op 12 juni 2019 niet teruggekeerd naar de jeugdinstelling in Mol. Ze verbleef eerst bij een vriend en kwam dan via Omar J. terecht op het appartement van Stephanie C. en Kevin L. in de Antwerpse stationsbuurt. Omar J. verwachtte van het meisje dat ze seks met hem had als bedankje om haar aan een logeerplek te helpen. Het slachtoffer voelde zich verplicht om de lakens met hem te delen.

Omar J. had daarna naaktfoto's gemaakt en advertenties van het meisjes op sekswebsites gezet. De volgende dag namen Stephanie C. en Kevin L. haar mee naar David V. en Elias V. Ze moest zich uitkleden en David V. oraal bevredigen, onder druk van Elias V. Terwijl Kevin L. betaald werd voor haar seksuele diensten, had Stephanie C. het slachtoffer wat opgefrist. Ze werd daarna meegenomen naar een café waar ze mannen moest oppikken. Het slachtoffer kon niet zeggen hoeveel klanten ze had moeten ontvangen. Ze moest al het geld aan Stephanie C. en Kevin L. afstaan.

Op 5 juli 2019 was ze terug naar de jeugdinstelling in Mol gegaan en had ze haar begeleider verteld dat ze in de prostitutie was gedwongen. Stephanie C. en Kevin L. werden veroordeeld tot respectievelijk vier en vijf jaar cel voor mensenhandel met het oog op exploitatie van prostitutie. Omar J. vliegt vijf jaar achter de tralies voor mensenhandel en verkrachting. David E. en Elias V. kregen vier jaar cel voor verkrachting. Voor David V. is de helft van de celstraf met uitstel. Alle beklaagden moeten ook 8.000 euro boete betalen. Het slachtoffer kreeg in totaal 10.500 euro schadevergoeding toegekend.