Tot vijf jaar cel voor uithaalploeg die betrapt werd tussen containers

Drie mannen hebben vandaag celstraffen tot vijf jaar en 16.000 euro boete gekregen, omdat ze vorig jaar betrapt werden toen ze een partij cocaïne uit een koelcontainer wilden halen in de Antwerpse haven.

Een bewakingsagent had op 20 oktober 2019 op de camerabeelden gezien hoe drie mannen rond 4 uur 's nachts werden afgezet aan een zandweg langs het havenbedrijf Medrepair. Ze klommen vervolgens over de poort en stapten de kaai op. De politie ging meteen ter plaatse en trof Ibrahim D. (22), Mohamed Y. (21) en Mounir B. (26) aan in de herstelzone waar de lege koelcontainers stonden opgesteld. Ze droegen alle drie een fluo-oranje havenjas en hadden een sportzak bij zich met daarin een elektrische schroevendraaier met een dopsleutel die nodig is voor het openen van het motorcompartiment van een koelcontainer. Via deze compartimenten worden vaak partijen cocaïne de haven binnen gebracht.

De rechtbank vond het op basis van de vaststellingen en het telefonie-onderzoek bewezen dat de drie deel uitmaakten van een vereniging die zich bezig hield met de trafiek van cocaïne en dat zij daarin de rol van uithalers vervulden. Ibrahim D., die nog geen correctionele veroordelingen had opgelopen, werd veroordeeld tot vier jaar cel. Mohamed Y. en Mounir B., die wel al eerder veroordeeld werden, kregen ieder vijf jaar cel.