Tot vijftien maanden cel gevraagd voor diamantsmokkelaars

Voor de correctionele rechtbank van Antwerpen is vandaag het tweede luik behandeld van een zaak rond diamantsmokkel tussen Brazilië, Israël en België. Eerder werd al een deal tussen het parket en de 51-jarige Israëlische spilfiguur bekrachtigd. Ook voor twee van de andere vijf beklaagden, de eigenlijke koeriers, ligt een deal op tafel. Voor nog twee beklaagden vraagt het openbaar ministerie een celstraf van vijftien maanden, de vijfde riskeert bij verstek een celstraf van 12 maanden.

De zwaarste straffen werden gevorderd tegen Shoshanna H. en Michel H., omdat zij al eens eerder soortgelijke feiten pleegden en er geen akkoord kon worden gevonden over de strafmaat en de terugbetaling van - vermeend - witgewassen geld. Ze waren ditmaal betrapt in een Braziliaanse luchthaven, waar Shoshanna H. een hoeveelheid diamanten in haar slipje bleek te hebben gestopt en de twee ook heel wat condooms en glijmiddel in hun bagage bleken te hebben, bedoeld om ermee te smokkelen.Verder onderzoek bracht ook de drie overige beklaagden in beeld.

Benjamin S. daagde vandaag niet op en riskeert daarom een veroordeling bij verstek van 12 maanden cel. Met Noé R. en Dirk D. werd een akkoord gesloten, dat wel nog moet worden bekrachtigd. Zij bekennen schuld en hebben het via de smokkel verdiende geld dat teruggevorderd wordt al op een geblokkeerde rekening laten plaatsen. Dirk D. zou dan een taakstraf krijgen, Noé R. een celstraf van 12 maanden met uitstel omdat hij vanwege een kankerbehandeling geen taakstraf aankan. De uitspraak volgt op 4 april. Spilfiguur Haim Y. werd in december al tot 30 maanden cel veroordeeld, waarvan 18 met uitstel. Hij sloot daarover een deal met het parket en betaalde ook 174.537 euro aan witgewassen geld van de hele bende terug.