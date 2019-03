Tot zes jaar cel gevorderd voor massale vechtpartij

Tien beklaagden staan voor de correctionele rechtbank van Antwerpen terecht voor hun aandeel in een massale vechtpartij op het Antwerpse Kiel, waarbij zes gewonden vielen.

Het openbaar ministerie vorderde celstraffen van vier maanden tot zes jaar, of een opschorting. De aanleiding voor de knokpartij op 6 september 2017 was een incident tussen de familie B. en de familie C. rond een fout geparkeerd voertuig op de Sint-Bernardsesteenweg. Er werd gescholden, er vielen klappen en er werd een BB-gun getoond door een vriend van de familie C. Een lid van de familie B. trok met het pistool naar de politie.

De familie C. blies intussen verzamelen en trok naar de woonplaats van de familie B. in de Werbrouckstraat. Het kwam tot een massale vechtpartij waarbij staven, messen en een hamer gebruikt werden. Er vielen zes gewonden. Twee van hen werden met messteken afgevoerd naar het ziekenhuis. Tien leden van beide families staan terecht voor onder meer bendevorming, verboden wapendracht en opzettelijke slagen en verwondingen. Twee van hen worden ook vervolgd voor poging tot doodslag. Zij zouden de messteken hebben toegebracht. Sommige beklaagden erkenden zonder meer dat ze slagen hadden toegebracht, anderen voerden aan dat ze uit wettige zelfverdediging hadden gehandeld of dat ze werden uitgelokt. Op 10 april wordt er verder gepleit.