Tot zes jaar cel voor Bende van Linkeroever

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft donderdag celstraffen tot zes jaar uitgesproken tegen twintig leden van de 'Bende van Linkeroever'. Die verdiende duizenden euro's per dag door op grote schaal cannabis en hasj te dealen.

De rechtbank verklaarde verschillende auto's en illegale vermogensvoordelen voor een totaal van 1,1 miljoen euro verbeurd. De drugsbende kwam op 1 juli 2016 in het vizier van de politie. Betrapte klanten zeiden dat ze bij de 'Fransman' gekocht hadden, waarna het onderzoek de codenaam 'The French Connection' kreeg, naar de misdaadfilm uit 1971 met acteur Gene Hackman.

Er werden telefoongesprekken afgeluisterd en er volgden observaties. Daaruit bleek dat de organisatie geleid werd door Tarik A.H. en zijn rechterhand Samir B.H. Ze hadden twee uitvalsbasissen in de Carel van Manderstraat en in de Willem Elsschotstraat op Linkeroever. Daarnaast hadden ze in een ondergrondse parking nog een auto staan, waarin ze hun voorraad hasj en marihuana bewaarden, die ze in Nederland en Marokko gingen inslaan.

De dealers hadden het park en de parking aan de Willem Elsschotstraat als werkterrein geclaimd. Er werden bewakers ingezet om de kopers te beschermen en om andere dealers op afstand te houden. Er stond ook altijd iemand op uitkijk voor de politie. De dealers kregen targets die dagelijks gehaald moesten worden. In de afgeluisterde gesprekken was te horen hoe de kopstukken bij hen informeerden naar 'hoe laat' het de vorige dag was geworden. Als de verkoper 'vier uur' antwoordde, had hij 4.000 euro binnengerijfd. 'Vijf uur' was 5.000 euro.

In november 2016 volgden negentien huiszoekingen en werd de bende opgerold. De rechtbank veroordeelde Tarik A.H. tot respectievelijk zes jaar cel en de verbeurdverklaring van zijn wagen en 564.000 euro. Samir B.H. kreeg vier jaar cel en lasten hem werd 282.000 euro en verschillende voertuigen verbeurd verklaard. De andere beklaagden kregen celstraffen van een jaar tot veertig maanden. Twee beklaagden werden vrijgesproken.

(Bron en foto : © Belga)