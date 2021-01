Totale goederenoverslag in Antwerpse haven daalde in 2020 met 3,1 procent

De totale goederenoverslag in de haven van Antwerpen bedroeg in 2020 231 miljoen ton cargo, een daling van 3,1 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dat heeft Port of Antwerp maandag aangekondigd.

Een nieuw recordjaar in de containeroverslag zorgde dat de schade van het coronajaar in Antwerpen beperkt bleef. De containeroverslag in Antwerpen eindigde in 2020 op 12 miljoen TEU, een stijging van 1,3 procent en een nieuw record. De goede containercijfers konden niet verhinderen dat het totale overslagcijfers met 3,1 procent daalde. Voor het eerst in acht jaar wordt in de haven geen overslagrecord gehaald.

(foto Port of Antwerp)