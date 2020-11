Tour Elentrik maakt kunst op nutskasten in Wilrijkse wijken Elsdonk en Oosterveld

Vanaf dit weekend strijken verschillende street artists van Tour Elentrik neer in de Wilrijkse wijken Oosterveld en Elsdonk. Daar steken ze op 21 plaatsen de grijze nutskasten in een kleurrijk kunstzinnig jasje. Daarnaast brengt Tour Elentrik op het Valaar een eerbetoon aan de legendarische folkzanger Ferre Grignard.

Het district Wilrijk nam al verschillende initiatieven om de nutskasten op haar grondgebied te verfraaien. Zo werden kasten op de Bist aangekleed als speelkaarten en dragen tientallen andere exemplaren elders in het district taferelen uit de stripalbums van Jommeke en Lucky Luke.

Met Tour Elentrik (een concept van Treepack) ontvangt Wilrijk een project dat zijn strepen verdiende op tal van andere plekken in Vlaanderen en Antwerpen, zoals in de wijk Luchtbal. De artiesten – lokaal Antwerps talent dat door organisator Treepack wordt bijeengebracht – starten dit weekend met het aanbrengen van de tekeningen op de kunstwerken. De artiesten zijn met droog weer aan de slag tussen 20 november en 2 december. Iedereen is welkom om de artiesten te bekijken terwijl ze aan het werk zijn, dit mits respecteren van de corona-maatregelen.

Dieren, Olympische Spelen en Ferre Grignard

Voor de ontwerpen zocht en vond Tour Elentrik inspiratie in drie thema’s:

Verschillende nutskasten zullen worden gesierd door kleurrijke dieren . Tal van straten in de Elsdonkwijk dragen immers dierennamen.

. Tal van straten in de Elsdonkwijk dragen immers dierennamen. Een tweede thema is de Olympische Spelen . Honderd jaar geleden werden tijdens de Olympische Spelen van Antwerpen de pistewedstrijden afgewerkt op een (intussen afgebroken) velodroom in deze buurt.

. Honderd jaar geleden werden tijdens de Olympische Spelen van Antwerpen de pistewedstrijden afgewerkt op een (intussen afgebroken) velodroom in deze buurt. Tot slot maakt Tour Elentrik ook een uitstap naar de Valaarwijk voor een eerbetoon aan de Ferre Grignard. Op het naar hem vernoemde plantsoen aan de De Bruynlaan krijgen twee nutskasten een tekening die verwijzen naar deze folkzanger, die opgroeide op het Valaar.

Wandelroute op komst

Zodra de nutskasten allemaal in een nieuw jasje zitten, zal het district een digitale wandelroute lanceren. Zo kunnen liefhebbers van street art de creaties ter plekke bekijken en tegelijk de wijken Oosterveld en Elsdonk ontdekken.

“Bovendien wordt elk werk opgenomen in de Street Art Cities-platform met locaties en uitleg”, vult districtsschepen voor cultuur Hans Ides aan. “Wilrijk heeft ondertussen een echte naam opgebouwd wat betreft street art. Na de aankleding van de brugpijlers onder het A12-viaduct en heel wat verstripte muren en nutskasten volgen nu een reeks werken gelinkt aan de omgeving en mee bedacht door de buurt.”

(foto : Treepack)