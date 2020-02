Tourist LeMc en Clouseau naar OLT in Deurne

Vandaag zijn een aantal namen van de OLT-concerten in de zomer bekendgemaakt. De ticketverkoop voor de concerten in het Rivierenhof is intussen gestart. Een overzicht

19 juni: Whispering Sons

20 juni: Portland

21 juli: Tourist LeMC

6 augustus: Stef Kamil Carlens

5 en 6 september: Clouseau

Eerder werd ook al Bryan Ferry aangekondigd. De vroegere frontman van Roxy Music is te zien op 28 juni. Dat concert is al volledig uitverkocht.

Gratis vrijdagen

Natuurlijk zijn de gratis vrijdagen ook weer terug. Hier kan u geen tickets voor reserveren, dus kom zeker op tijd, want vol is vol.

Daarnaast heeft het OLT een leuke deal in petto. Als u met uw vriendengroep of familie 6 tickets koopt voor hetzelfde concert, krijgt u de avond zelf een fles cava cadeau.