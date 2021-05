Tourist LeMC met winkel in eigen stad... en deze zomer op Werchter

Aan de IJzerenwaag, vlakbij de hippe Kammenstraat, heeft Tourist LeMC vandaag een pop-upwinkel geopend. Een hele week lang kan je er kledij, platen en gadgets komen kopen. De fans die vandaag al langskwamen hadden geluk, want de stadstroubadour was er zelf ook en ging met iedereen op de foto. Ons vertelde hij dat ie deze zomer -als alles goed blijft gaan- op festivals te zien zal zijn. Meer bepaald in Werchter.