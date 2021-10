Nieuws Toxicoloog Jacob de Boer: "Test ook bloed Antwerpenaren op PFOS en wees voorzichtig"

Niet alleen in Zwijndrecht, maar ook in Antwerpen moet er bloed worden getrokken om te kijken hoe hoog de PFOS-waarden zijn. Dat zegt professor Jacob de Boer, toxicoloog aan de Vrije Universiteit Amsterdam en expert in PFOS. Uit onderzoek bij 800 Zwijndrechtenaren bleek dat 9 op de 10 getesten veel te hoge concentraties in hun bloed hebben. De Boer zegt dat het belangrijk is de impact bij de Antwerpenaars te kennen. En raadt intussen af ook daar eieren van eigen kippen of groenten uit eigen tuin te eten.