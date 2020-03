Tractebel en Arcadis krijgen opdracht om studie te maken van tweede Tijsmanstunnel

Tractebel en Arcadis, twee internationale advies- en ingenieursbureaus, krijgen van Lantis de opdracht om een studie aan te vatten voor de realisatie van een tweede Tijsmanstunnel. De huidige Tijsmanstunnel, een onderdeel van de R2 in het noorden van Antwerpen, heeft zijn capaciteit bereikt en vormt daardoor vaak een bottleneck in de vlotte afwikkeling van het internationale en lokale verkeer. De realisatie van een tweede verbinding onder het Kanaaldok staat daarom hoog op de prioriteitenlijst en maakt bovendien deel uit van het Toekomstverbond.

De huidige Tijsmanstunnel dateert van 1967 en verbindt de oevers van het Kanaaldok in de haven van Antwerpen. Als onderdeel van de R2 zorgt hij voor een belangrijke verbinding op bovenlokaal en internationaal niveau. Daarnaast zorgt hij ook voor de ontsluiting van de lokale bedrijventerreinen en nabijgelegen woongebieden. Om die dubbele functie te vervullen is de huidige capaciteit van 2X2 rijstroken onvoldoende. De vele weefbewegingen en verschillen in snelheid zorgen bovendien voor onveilige situaties. Een grondige renovatie van de tunnel dringt zich bovendien op zodat de tunnel opnieuw voldoet aan de voorschriften van de tunnelveiligheid. Maar voor de tunnel gerenoveerd kan worden dient er eerst een tweede verbinding te komen. Alleen zo kan de verbinding tussen de beide oevers van het Kanaaldok gegarandeerd blijven en wordt er werk gemaakt van een noordelijke afwikkeling van het bovenlokale verkeer, een van de pijlers van het Toekomstverbond.

Toekomstverbond

Het Toekomstverbond focust namelijk niet alleen op het sluiten van de Ring, maar ook op een noordelijk alternatief rond de stad zodat bovenlokaal en havenverkeer zoveel als mogelijk rond de stad wordt geleid. Met zijn huidige, bepekte capaciteit kan de Tijsmanstunnel onmogelijk als een alternatief voor het bovenlokale verkeer worden voorgesteld. Daarom wordt werk gemaakt van een tweede Tijsmanstunnel.



"Door de vele verschillende doelstellingen is de studie bijzonder complex. Ze bevat uitdagingen op het vlak van mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Maar ik ben ervan overtuigd dat we met TV ElisAnt de knowhow en ervaring in huis hebben om de puzzel te leggen", aldus Jef Ickmans van TV ElisAnt.



Luc Hellemans, Algemeen Directeur Lantis: "Arcadis en Tractebel zijn internationale adviesbureaus met een uitgebreide staat van dienst inzake infrastructuur en mobiliteit. De capaciteit en de expertise die ze samen bieden gaven de doorslag om voor ElisAnt te kiezen. Hun aanpak garandeert Lantis de kwaliteit en de multidisciplinaire ondersteuning die nodig zijn voor projecten van deze grootte."