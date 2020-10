Vriendelijke woorden zijn goed voor koeien.Dat blijkt uit een nieuwe wetenschappelijke studie. Zeker als die woorden rechtstreeks worden uitgesproken door mensen die naast hen staan in plaats van via een bandopname. Dat heeft zelfs effect op hun melkproductie en gezondheid. In de studie toonden de onderzoekers aan dat koeien zich ontspanden als ze werden geaaid en een zachte stem hoorden. Ze strekten hun nek uit van genot, sloten hun ogen, trokken minder met hun oren en hun hartslag was langzamer. Het ontspanningseffect was duidelijker wanneer de stem rechtstreeks van de persoon naast hen kwam in plaats van uit een luidspreker op het lichaam van de onderzoeker. Een vervolgstudie die het effect van spraak ook zonder contact onderzoekt, loopt nog.