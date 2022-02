Nieuws Drama in Antwerpen-Centraal: kind van 5 overleden na aanrijding door trein

Een jongen van vijf jaar is vanmiddag overleden nadat hij is aangereden door een trein in de tunnel onder het station Antwerpen-Centraal. Dat bevestigt het Antwerps parket. Over de omstandigheden hoe dit kon gebeuren is er nog geen duidelijkheid. De jongen was alleen op pad, zonder begeleiding.