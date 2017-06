Trailer nieuwe film Matthias Schoenaerts gelanceerd

De fans van Matthias Schoenaerts mogen zich schrap zetten. Want in oktober gaat Le Fidèle in première, de derde langspeelfilm van Michaël Roscam, de regisseur van onder andere Rundskop. En vanmorgen is de trailer al verschenen.



Schoenaerts speelt de geheimzinnige Gino in Le Fidèle. Hij raakt verwikkeld in een donkere liefdesrelatie tegen de achtergrond van alweer een legendarisch Belgisch misdaadmilieu. Gino draagt een geheim met zich mee en dat zet z'n liefde voor de beloftevolle racepilote Bénédicte op het spel. De film is vanaf 4 oktober te zien in de bioscoopzalen.